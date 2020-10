Conte: «Palestre avranno una settimana per adeguarsi: altrimenti le chiuderemo» (Di domenica 18 ottobre 2020) “Per le Palestre c’è stato un intenso dialogo anche con il CTS. Abbiamo notizie varie e contrastanti, in alcuni casi sono garantite misure sicurezza e in altri no. Daremo una settimana per adeguare protocolli di sicurezza e per verificarne il rispetto: se avverrà, non ci sarà ragione di sospendere e chiudere le Palestre. altrimenti, lo … L'articolo Conte: «Palestre avranno una settimana per adeguarsi: altrimenti le chiuderemo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 18 ottobre 2020) “Per lec’è stato un intenso dialogo anche con il CTS. Abbiamo notizie varie e contrastanti, in alcuni casi sono garantite misure sicurezza e in altri no. Daremo unaper adeguare protocolli di sicurezza e per verificarne il rispetto: se avverrà, non ci sarà ragione di sospendere e chiudere le, lo … L'articolo: «unaperle» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Giorgiolaporta : Ho paura che prima di chiudere le #palestre con un #Dpcm qualcuno chiuderà i tribunali. Ma stasera #Conte in… - SardoneSilvia : “Alle palestre diamo una settimana di tempo” #Conte in versione dittatorello da ultimatum è sempre più penoso. Ma s… - eziomauro : Conte, palestre, una settimana per mettersi in regola. - anarcomico : RT @negri_jenny: #conferenzastampa #Dpcm Quando senti #Conte Ma poi che minaccia di ti ricordi chiude… - luca_anastasi : @vale8123110823 Vale ma le palestre rimangono aperte lo ha detto Conte devono però adeguarsi alle norme di sicurezza???? -