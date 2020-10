VIDEO Crotone-Juventus 1-1 | Highlights | gol e sintesi | Morata risponde a Simy | bianconeri bloccati in Calabria

(Di sabato 17 ottobre 2020)hanno pareggiato per 1-1 nel match valido per la quarta giornata della Serie A 2020-2021 di calcio. Isono statidalla compagine calabrese e hanno così ottenuto il secondo pareggio stagionale, ora sono a quattro punti di distacco dal Milan capolista. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 13′ con un rigore trasformato da, otto minuti dopo ha pareggiato. Nel secondo tempo da segnalare l’espulsione di Federico Chiesa e il gol annullato dal Var ad Alvaroper un fuorigioco millimetrico. Di seguito ilcon gli, i gol e ladi1-1....

sonodisfatto : Espulso Chiesa. Crotone juve 1-1 - michaelddr6 : RT @FraPolll2: Crotone 1 - 1 iuve Ballando sul cadavere dei gobbi - Liguglia : 1-1 a Crotone schierando Portanova e Frabotta È pirlolandia baby - Sk91acm : RT @FraPolll2: Crotone 1 - 1 iuve Ballando sul cadavere dei gobbi - FraPolll2 : Crotone 1 - 1 iuve Ballando sul cadavere dei gobbi -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Crotone

wesud

Juventus in vantaggio, Getty Images, Morata pareggia la sfida dello Scida. Il ragazzo non sbaglia e dà un grosso contributo alla propria squadra. Ora concentrazione fino alla fine del match, Pirlo ha ...Crotone Juventus, Serie A, Getty Images, VIDEO GOL CROTONE JUVENTUS / Rete degli avversari bianconeri, per il Crotone segna Simy, che ha battuto Buffon . Rete importante per i padroni di casa, che han ...