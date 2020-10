Tullio Solenghi: Ballando 17 ottobre 2020 (video e gallery) (Di sabato 17 ottobre 2020) La quinta puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 17 ottobre, in onda su Rai1, ha mostrato la coppia formata dall’attore, comico e doppiatore Tullio Solenghi con la brava ballerina Maria Ermachkova. La coppia ha ballato un Samba sulle note del brano La mia banda suona il rock di Ivano Fossati. Tullio Solenghi: i voti a Ballando La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Un’altra ottima prova per Solenghi, scatenata e con molte mosse tecniche. Alla giuria è piaciuto tantissimo, tranne a ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 17 ottobre 2020) La quinta puntata dicon le Stelledi stasera, 17, in onda su Rai1, ha mostrato la coppia formata dall’attore, comico e doppiatorecon la brava ballerina Maria Ermachkova. La coppia ha ballato un Samba sulle note del brano La mia banda suona il rock di Ivano Fossati.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Un’altra ottima prova per, scatenata e con molte mosse tecniche. Alla giuria è piaciuto tantissimo, tranne a ...

