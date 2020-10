Serie A | Crotone-Juventus 1-1 | highlights | voti e tabellino

Leggi su inews24

(Di sabato 17 ottobre 2020)1-1:del posticipo al sabato per la 4^ giornata diA. In gol Morata, rosso per Chiesa1-1 e secondo pareggio in trasferta per la squadra di Pirlo in questa stagione. Squadra sperimentale, per necessità e per scelta, quella mandata in campo dal tecnico e per i primi … L'articolo proviene da Inews.it.