Roma, uccisi nel parco mamma cinghiale e i suoi sei cuccioli (Di sabato 17 ottobre 2020) uccisi dalla polizia davanti agli occhi sconcertati dei passanti, 7 cinghiali sono stati trucidati ieri sera e trasportati poi nei "rifiuti speciali". A nulla sono valse le esortazioni delle associazioni animaliste, tra le quali in primis quelle della Brambilla, che si era offerta, insieme alla Lega, di prenderli in carico e trovare loro un rifugio. Sui social ha riferito: "Giuro battaglia in tutte le sedi". "Sono stati narcotizzati e poi uccisi", ha denunciato Piergiorgio Benvenuti, che ha definito questo gesto come "la peggiore soluzione che si potesse trovare". Furioso anche il veterinario e ricercatore dell'Università di Teramo Federico Coccia: "Abbattere quegli animali è costato meno tempo e fatica. Si potevano trovare soluzioni alternative, ...

enpaonlus : Roma: appena uccisi mamma cinghiale e i suoi 7 cuccioli nonostante fosse stata trovata per loro una soluzione. Una… - enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - MediasetTgcom24 : Cinghiali uccisi a Roma, la Raggi ordina una commissione d'inchiesta #cinghiali - Marzia36488320 : RT @enpaonlus: Roma: appena uccisi mamma cinghiale e i suoi 7 cuccioli nonostante fosse stata trovata per loro una soluzione. Una vergogna… - Chili96258899 : RT @enpaonlus: Roma: appena uccisi mamma cinghiale e i suoi 7 cuccioli nonostante fosse stata trovata per loro una soluzione. Una vergogna… -