Reginaldo | l’imbarazzante confessione | “Elisabetta Canalis? Ero il suo stallone…”

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 17 ottobre 2020) La carriera sportiva diIl noto calciatore brasilianoha avuto una brillante carriera nel nostro Pese. Infatti, prima di finire in Serie C col Catania Calcio, l’attaccante ha giocato in quadre di prima Lega come la Fiorentina. Di recente, il Ferreira da Silva è tornato al centro dell’attenzione per le sue confessioni riguardando la sua storia d’amore con Elisabetta. Una relazione sentimentale risalente ai primi anni 2000. Cosa ne penserà l’ex velina di Strisci la Notizia di tali dichiarazioni imbarazzanti? Il calciatore fa delle confessioni inattese su ElisabettaFerreira da Silva in questa stagione calcistica sta giocando come attaccante in serie C col Catania. Per fortuna non è più un latin lover come in ...