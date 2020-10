Nuovo Dpcm, le palestre restano in bilico: l’ombra di un’altra chiusura su un mercato da 2,3 miliardi di euro (Di sabato 17 ottobre 2020) palestre sì, palestre no. È questo uno dei grandi nodi da sciogliere all’interno del Governo, alle prese con il Nuovo Dpcm per fronteggiare la crescita dei contagi da Coronavirus. Scegliere se chiudere o meno le palestre. Sul mondo dello sport come su movida e coprifuoco light è in atto uno scontro tra una linea più dura e una più moderata, sulla quale sarebbe più orientato Giuseppe Conte. «Su piscine e palestre dobbiamo valutare chi può rispettare protocolli», ha detto, secondo quanto si apprende da La Presse, il presidente delle Regioni Stefano Bonaccini nel corso dell’incontro con il Governo. Riapertura delle palestre: a che punto siamo Passata la fase della maxi serrata dei mesi ... Leggi su open.online (Di sabato 17 ottobre 2020)sì,no. È questo uno dei grandi nodi da sciogliere all’interno del Governo, alle prese con ilper fronteggiare la crescita dei contagi da Coronavirus. Scegliere se chiudere o meno le. Sul mondo dello sport come su movida e coprifuoco light è in atto uno scontro tra una linea più dura e una più moderata, sulla quale sarebbe più orientato Giuseppe Conte. «Su piscine edobbiamo valutare chi può rispettare protocolli», ha detto, secondo quanto si apprende da La Presse, il presidente delle Regioni Stefano Bonaccini nel corso dell’incontro con il Governo. Riapertura delle: a che punto siamo Passata la fase della maxi serrata dei mesi ...

