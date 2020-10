Napoli Atalanta 4-1 LIVE: Lammers segna in contropiede (Di sabato 17 ottobre 2020) Allo Stadio San Paolo, la 4ª giornata di Serie A 2020/21 tra Napoli e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “San Paolo”, Napoli e Atalanta si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Atalanta 4-1 MOVIOLA 74′ Doppia Sostituzione Napoli – Entrano Lobotka e Malcuit, gli fanno spazio Mertens e Bakayoko. 68′ GOL Atalanta – Mojica parte in contropiede e buca la difesa del Napoli. Il colombiano serve Lammers che si invola in campo aperto e a tu per tu con Ospina non sbaglia. 66′ Tiro Atalanta ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Allo Stadio San Paolo, la 4ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “San Paolo”,si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi4-1 MOVIOLA 74′ Doppia Sostituzione– Entrano Lobotka e Malcuit, gli fanno spazio Mertens e Bakayoko. 68′ GOL– Mojica parte ine buca la difesa del. Il colombiano serveche si invola in campo aperto e a tu per tu con Ospina non sbaglia. 66′ Tiro...

