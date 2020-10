Live – Non è la d’Urso, arriva Cristiano Malgioglio nella nuova Sfera Queen (Di sabato 17 ottobre 2020) Domenica sera, su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Live – Non è la d’Urso, che vedrà tra gli ospiti Fabrizio Corona (in collegamento, dopo essere risultato positivo al Coronavirus), Eva Grimaldi e Imma Battaglia, Fausto Leali, Bello Figo ed Iconize, che dirà la sua verità riguardo la finta aggressione omofoba. Nel frattempo la conduttrice Barbara d’Urso si prepara a mostrare al pubblico una novità legata alle ormai celebri sfere, chiamate a criticare i vip di turno: verrà infatti introdotta la Sfera Queen, completamente dorata che si differenzierà quindi dalle altre sfere bianche che abbiamo imparato a conoscere. Domenica sera, ad inaugurare la Sfera Queen, ci sarà ... Leggi su trendit (Di sabato 17 ottobre 2020) Domenica sera, su Canale 5, andrà in onda unapuntata di– Non è la d’Urso, che vedrà tra gli ospiti Fabrizio Corona (in collegamento, dopo essere risultato positivo al Coronavirus), Eva Grimaldi e Imma Battaglia, Fausto Leali, Bello Figo ed Iconize, che dirà la sua verità riguardo la finta aggressione omofoba. Nel frattempo la conduttrice Barbara d’Urso si prepara a mostrare al pubblico una novità legata alle ormai celebri sfere, chiamate a criticare i vip di turno: verrà infatti introdotta la, completamente dorata che si differenzierà quindi dalle altre sfere bianche che abbiamo imparato a conoscere. Domenica sera, ad inaugurare la, ci sarà ...

