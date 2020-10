Invito alla calma dal governo su coprifuoco, chiusura palestre, locali scuole e parrucchieri con DPCM (Di sabato 17 ottobre 2020) Un vero e proprio Invito alla calma, quello che serve oggi 17 ottobre a milioni di italiani, alla luce delle voci incontrollate a proposito del presunto coprifuoco, oltre a chiusura palestre, scuole, locali e parrucchieri. Tuto ruota attorno al DPCM atteso nelle prossime ore, che a prescindere da tutto sarà a prova di furbate, se pensiamo a quanto vi abbiamo riportato questa mattina in relazione ad un bar di Catanzaro. Una questione delicata, che va analizzata con attenzione, ma anche con grande calma come vogliamo ricordarvi in questo frangente. Un chiarimento su coprifuoco, chiusura palestre, locali ... Leggi su bufale (Di sabato 17 ottobre 2020) Un vero e proprio, quello che serve oggi 17 ottobre a milioni di italiani,luce delle voci incontrollate a proposito del presunto, oltre a. Tuto ruota attorno alatteso nelle prossime ore, che a prescindere da tutto sarà a prova di furbate, se pensiamo a quanto vi abbiamo riportato questa mattina in relazione ad un bar di Catanzaro. Una questione delicata, che va analizzata con attenzione, ma anche con grandecome vogliamo ricordarvi in questo frangente. Un chiarimento su...

lorepregliasco : Per quel poco (pochissimo) che conta, ho deciso che d'ora in poi rifiuterò ogni invito in televisione in presenza d… - virginiaraggi : Invito tutti sabato 17/10, nel Municipio X, a partecipare alla raccolta alimentare per l'emergenza Covid 19 destina… - AMorelliMilano : È mancata una donna che ha affrontato la malattia con coraggio, fino alla fine. Ho lasciato gli studi di Sky (che r… - Aries61M : @MaxGramel ti prego di fare una puntata con ospite il Trasporto Aereo Italiano . Saremo alla canna del gas tra poc… - clikservernet : Invito alla calma dal governo su coprifuoco, chiusura palestre, locali scuole e parrucchieri con DPCM -

Ultime Notizie dalla rete : Invito alla Invito alla calma dal governo su coprifuoco, chiusura palestre, locali scuole e parrucchieri con DPCM Bufale.net Cina-Vaticano, così l’intesa segreta sarà rinnovata: «Le minacce Usa? Ci hanno aiutato»

Pompeo è stato protagonista di una presa di posizione ruvida contro la proroga, alla vigilia della visita a Roma compiuta ... del segretario di Stato americano potrebbe accelerare un invito per ...

Covid, nuovo Dpcm: vertice con Conte. Si valuta stop a palestre e piscine (ma parrucchieri aperti)

Sport, ristoranti, scuole e smart working. Ma anche parrucchieri e palestre. Di questo si è parlato al vertice nella sede della Protezione Civile. A partecipare erano il capo ...

Pompeo è stato protagonista di una presa di posizione ruvida contro la proroga, alla vigilia della visita a Roma compiuta ... del segretario di Stato americano potrebbe accelerare un invito per ...Sport, ristoranti, scuole e smart working. Ma anche parrucchieri e palestre. Di questo si è parlato al vertice nella sede della Protezione Civile. A partecipare erano il capo ...