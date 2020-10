Il Covid fa esplodere l’emergenza casa | boom di richieste per sostegno all’affitto e rischio di un 2021 con il record di sfratti Unione Inquilini | “Dimenticati dal governo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 ottobre 2020) Mai come quest’anno la mezzanotte del 31 dicembre si caricherà di speranze: anno nuovo, vita nuova. Ma in molte case la fine dell’anno coinciderà con la fine del blocco degli, e per molte famiglie ilpotrebbe rivelarsi l’anno peggiore. Sono infatti centinaia di migliaia ledial pagamento dell’affitto presentate nel 2020, persone che ilha gettato in una condizione di precarietà abitativa che trova l’Italia impreparata. Soltanto a Roma, il bando straordinario dello scorso maggio ha raccolto 49mila, a fronte delle 15mila dell’ultimo bando pre. Siamo a ottobre e quelle accolte non superano il dieci per cento, per un’unica erogazione di poche centinaia di ...