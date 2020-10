Elisabetta Gregoraci manda messaggi in codice a un uomo fuori dalla casa del Grande Fratello Vip? (I video sospetti) (Di sabato 17 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci sembrerebbe mandare dei segnali in codice ad un uomo fuori dalla casa, ogni volta che si parla del suo flirt con Pierpaolo Petrelli. L’ex miss sorriso, attualmente concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini per la seconda stagione consecutiva, continua a rimanere al centro del gossip. Entrata in ritardo rispetto agli altri inquilini della casa, la bella calabrese, è diventata fin da subito uno dei pilastri del reality di Canale 5. Prima il botta e risposta con l’ex marito Flavio Briatore, poi il flirt (ancora in corso?) con l’ex velino all’interno della casa di ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 17 ottobre 2020)sembrerebbere dei segnali inad un, ogni volta che si parla del suo flirt con Pierpaolo Petrelli. L’ex miss sorriso, attualmente concorrente della quinta edizione delcondotto da Alfonso Signorini per la seconda stagione consecutiva, continua a rimanere al centro del gossip. Entrata in ritardo rispetto agli altri inquilini della, la bella calabrese, è diventata fin da subito uno dei pilastri del reality di Canale 5. Prima il botta e risposta con l’ex marito Flavio Briatore, poi il flirt (ancora in corso?) con l’ex velino all’interno delladi ...

