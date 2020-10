Covid, Manfredi: 'Smart working in Parlamento? Si sta discutendo' | L'opposizione: 'Stop lavori alla Camera la prossima settimana' (Di sabato 17 ottobre 2020) alla luce di diversi contagi da Covid-19 registrati tra i deputati , 'nell'autonomia delle due Camere si sta discutendo dell'opportunità di attivare il telelavoro anche per i parlamentari' . Lo ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 17 ottobre 2020)luce di diversi contagi da-19 registrati tra i deputati , 'nell'autonomia delle due Camere si stadell'opportunità di attivare il telelavoro anche per i parlamentari' . Lo ha ...

