Coronavirus, il Cts: ingressi scaglionati in superiori e università

Ingessi scaglionati per scuole superiori e università ma niente didattica a distanza, e riorganizzazione dei trasporti locali con il coinvolgimento dei sindaci. Sarebbero queste le indicazioni che, ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Cts Coronavirus, il Cts: ingressi scaglionati in superiori e università TGCOM Vertice notturno d'emergenza: tutte le nuove strette sul tavolo

tante le ipotesi sul tavolo del Comitato tecnico scientifico (Cts), altrettante le possibili strette in arrivo per imitare la diffusione de nuovo coronavirus. Al termine dell'ennesima giornata di ...

Il Comitato Tecnico Scientifico: “No alla didattica a distanza, sì agli ingressi scaglionati a scuola”

Ingressi scaglionati nelle scuole e università ma per ora niente didattica a distanza, sarebbero queste alcune delle indicazioni arrivate dal Comitato tecnico scientifico al governo in vista del pross ...

