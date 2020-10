Calcio: Mihajlovic, dobbiamo imparare a convivere col virus (Di sabato 17 ottobre 2020) ANSA, - BOLOGNA, 17 OTT - "Io penso che dobbiamo fare una vita il più possibile normale, convivere con questo virus, cercando di prendere precauzioni e seguire le regole, ma non toglierci nulla delle ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 ottobre 2020) ANSA, - BOLOGNA, 17 OTT - "Io penso chefare una vita il più possibile normale,con questo, cercando di prendere precauzioni e seguire le regole, ma non toglierci nulla delle ...

L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic alla vigilia del match con il Sassuolo torna a parlare e dice la sua in un momento in cui il rischio che sport e vita tornino a fermarsi è forte, complice la ...

Bologna, Mihajlovic: «Sassuolo più forte di noi, ma non significa che vinceranno loro»

L’allenatore parla del Covid («Nessuno sa come funzioni il virus») e del derby casalingo: «Sono cresciuti molto». Tamponi tutti negativi ...

