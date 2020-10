“Barbara D’Urso deve morire!”. E il vip si becca una ‘bella’ condanna (Di sabato 17 ottobre 2020) Ricorderete sicuramente l’episodio con protagonista Yari Carrisi, il figlio di Al Bano e Romina Power, che nell’aprile scorso scrisse una frase contro Barbara D’Urso. Nell’occasione aveva dato vita precisamente ad una storia, postata sul noto social network Instagram, che recitava testuali parole: “La D’Urso deve morire”. A distanza di alcuni mesi dall’accaduto, l’uomo è stato condannato per questo suo comportamento. A denunciarlo era stata la conduttrice tv di Mediaset. Stando a quanto riportato, Yari ha avuto un decreto di condanna penale. Dunque, la sua colpa è stata quella di aver leso la reputazione e l’onore della presentatrice di ‘Pomeriggio 5’ e ‘Domenica Live’, con l’utilizzo dei social network. Non sono dunque servite le ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 ottobre 2020) Ricorderete sicuramente l’episodio con protagonista Yari Carrisi, il figlio di Al Bano e Romina Power, che nell’aprile scorso scrisse una frase contro Barbara D’Urso. Nell’occasione aveva dato vita precisamente ad una storia, postata sul noto social network Instagram, che recitava testuali parole: “La D’Ursomorire”. A distanza di alcuni mesi dall’accaduto, l’uomo è statoto per questo suo comportamento. A denunciarlo era stata la conduttrice tv di Mediaset. Stando a quanto riportato, Yari ha avuto un decreto dipenale. Dunque, la sua colpa è stata quella di aver leso la reputazione e l’onore della presentatrice di ‘Pomeriggio 5’ e ‘Domenica Live’, con l’utilizzo dei social network. Non sono dunque servite le ...

trash_italiano : Yari Carrisi dichiarato colpevole e condannato dal tribunale per aver augurato la morte a Barbara d’Urso - trash_italiano : Fabrizio Corona ha il Coronavirus: l’annuncio a #Pomeriggio5 - trash_italiano : BARBARA D’URSO SEI UNA QUEEN #noneladurso - ImperiosoMario : @trash_italiano È giusto scusarsi quando si sbaglia, si riconosce l'errore. Non come certa gente che prima fa stron… - sunnyshappiness : @summervstars_ vi prego,vuoi mettere il late late show Barbara D'urso -

