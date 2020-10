Atelier Ryza 2 | svelata la data d’uscita e Limited Edition

Leggi su tuttotek

(Di sabato 17 ottobre 2020) Koei Tecmo e Gust Studios hanno annunciato, tramite comunicato stampa, lad’uscita europea di2: Lost Legends & The Secret Fairy Di: Ever Darkness & The Secret Hideout vi abbiamo ampiamente parlato in una recensione dedicata. Il titolo ha voluto far ripartire la serie con nuove meccaniche e una veste grafica, svecchiando le prime e improntando la seconda per interessare anche nuovi acquirenti. Il risultato è stato piuttosto buono, anche in termini di vendite, e per questo motivo Koei Tecmo e Gust Studios hanno, durante il corso dell’anno, annunciato un sequel diretto delle avventure di2: Lost Legends & The Secret Fairy uscirà in Europa il 29 gennaio 2021, su ...