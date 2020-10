Trash | una fiaba ecologica sull’importanza di riciclare

Leggi su wired

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Si parla tanto di azioni concrete per aiutare l’ambiente e sostenere una vita green nel quotidiano, ma difficilmente al cinema si vedono opere incentrate su questi temi, ancor più raro che si tratti di film adatti a un pubblico di famiglie e di ragazzi., in questo, è un film rivoluzionario. Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Alice nella città dedicata appunto a giovani e giovanissimi, porta sullo schermo l’importanza del riciclo e della conseguente possibilità che hanno le materie utilizzate (specie le scatole) di poter vivere una seconda vita. Sorprende, oltre alla scelta peculiare del contenuto, la cura formale di, un’animazione tutta made in Italy, firmata a quattro mani da Luca della Grotta e Francesco Dafano, che da un punto di vista visivo ...