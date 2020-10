Servizio choc: coronavirus libero di circolare. "Zero tracciamenti", ci stanno rovinando. Zinga e Speranza affondati in 7 minuti | Video (Di venerdì 16 ottobre 2020) tracciamenti Zero, coronavirus libero di circolare a Roma. Il disastro di Nicola Zingaretti e del governo di Pd e in M5s in una manciata di minuti. Piazzapulita manda in onda un Servizio in cui si testimonia lo sconcertante caos in cui versa l'Asl nella Capitale: ore di attese ai drive in per effettuare un tampone, positivi mai contattati per il tracciamento. Di fatto, un'autostrada per la nascita di cluster e focolai. Così avanza la seconda ondata dell'epidemia. "Sono stata abbandonata a me stessa, ho chiamato io tutte le persone che ho frequentato", denuncia una ragazza in coda al drive in. "Sono risultata positiva il 18 settembre, ho una figlia di 15 anni per avvisare la scuola è stato un dramma, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020)dia Roma. Il disastro di Nicolaretti e del governo di Pd e in M5s in una manciata di. Piazzapulita manda in onda unin cui si testimonia lo sconcertante caos in cui versa l'Asl nella Capitale: ore di attese ai drive in per effettuare un tampone, positivi mai contattati per il tracciamento. Di fatto, un'autostrada per la nascita di cluster e focolai. Così avanza la seconda ondata dell'epidemia. "Sono stata abbandonata a me stessa, ho chiamato io tutte le persone che ho frequentato", denuncia una ragazza in coda al drive in. "Sono risultata positiva il 18 settembre, ho una figlia di 15 anni per avvisare la scuola è stato un dramma, ...

matteosalvinimi : SERVIZIO CHOC: OSPEDALI DI NAPOLI IN EMERGENZA #vociitaliane - dreamerMA87 : RT @Libero_official: #Piazzapulita, #coronavirus a #Roma libero di circolare? 'Zero tracciamenti, una vergogna'. Gli errori di #Zingaretti… - GVNVNCR : RT @Libero_official: #Piazzapulita, #coronavirus a #Roma libero di circolare? 'Zero tracciamenti, una vergogna'. Gli errori di #Zingaretti… - Massimo46572086 : RT @Libero_official: #Piazzapulita, #coronavirus a #Roma libero di circolare? 'Zero tracciamenti, una vergogna'. Gli errori di #Zingaretti… - Libero_official : #Piazzapulita, #coronavirus a #Roma libero di circolare? 'Zero tracciamenti, una vergogna'. Gli errori di… -

Ultime Notizie dalla rete : Servizio choc Le Iene: “Ruba identità a minore per adescare ragazzine” Servizio choc di Veronica Ruggeri Peoplexpress.it Piazzapulita, coronavirus a Roma libero di circolare? "Zero tracciamenti, una vergogna". Gli errori di Zingaretti e Speranza

Il disastro di Nicola Zingaretti e del governo di Pd e in M5s in una manciata di minuti. Piazzapulita manda in onda un servizio in cui si testimonia lo sconcertante caos in cui versa l'Asl nella ...

"Ti fracasserei la testa contro un angolo" La telefonata choc di Corona a Nina Moric

La modella croata Nina Moric ha presentato una denuncia-querela nei confronti dell’ex marito ed ex re dei paparazzi Fabrizio Corona che le avrebbe rivolto "ingiurie e minacce" e avrebbe messo in atto ...

Il disastro di Nicola Zingaretti e del governo di Pd e in M5s in una manciata di minuti. Piazzapulita manda in onda un servizio in cui si testimonia lo sconcertante caos in cui versa l'Asl nella ...La modella croata Nina Moric ha presentato una denuncia-querela nei confronti dell’ex marito ed ex re dei paparazzi Fabrizio Corona che le avrebbe rivolto "ingiurie e minacce" e avrebbe messo in atto ...