Sampdoria, infortunio Gabbiadini: oggi visita specialistica (Di venerdì 16 ottobre 2020) Manolo Gabbiadini si sottoporrà a una visita specialistica per verificare l’entità dell’infortunio L’unica certezza è che Manolo Gabbiadini non sarà della partita contro la Lazio. L’attaccante della Sampdoria, alle prese con l’infiammazione alla parte alta dell’adduttore si sottoporrà oggi a una visita specialistica per appurare la gravità dell’infortunio. A quanto riporta La Repubblica, gli esami strumentali vogliono escludere la presenza di una punta d’ernia che costringerebbe il calciatore a sottoporsi a un intervento chirurgico. Dopo l’esito degli esami la Sampdoria e ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Manolosi sottoporrà a unaper verificare l’entità dell’L’unica certezza è che Manolonon sarà della partita contro la Lazio. L’attaccante della, alle prese con l’infiammazione alla parte alta dell’adduttore si sottoporràa unaper appurare la gravità dell’. A quanto riporta La Repubblica, gli esami strumentali vogliono escludere la presenza di una punta d’ernia che costringerebbe il calciatore a sottoporsi a un intervento chirurgico. Dopo l’esito degli esami lae ...

