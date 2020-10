Ronaldo a Spadafora: «Tutto falso, ho rispettato il protocollo» (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Ho fatto Tutto con le autorizzazioni. Un signore di cui non faccio il nome dice che non ho seguito il protocollo, ma non è vero”. Lo ha detto Cristiano Ronaldo, in una diretta su Instagram, replicando alle accuse del Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. “Come vedete sto bene. Sono asintomatico e questa notte ho dormito … L'articolo Ronaldo a Spadafora: «Tutto falso, ho rispettato il protocollo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Ho fattocon le autorizzazioni. Un signore di cui non faccio il nome dice che non ho seguito il, ma non è vero”. Lo ha detto Cristiano, in una diretta su Instagram, replicando alle accuse del Ministro dello Sport, Vincenzo. “Come vedete sto bene. Sono asintomatico e questa notte ho dormito … L'articolo: «, hoil» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

