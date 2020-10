Pesce con mercurio, pericolosissimo: lotto ritirato in tutta Italia (Di venerdì 16 ottobre 2020) ritirato un lotto di Pesce al cui interno sono state trovate tracce di pericolosissimo mercurio. Ecco il numero incriminato. supermercato, foto webRichiamo del Ministero della Salute per un lotto di Pesce nel quale sono state trovate tracce di mercurio, molto dannoso per la salute. Si tratta di Pesce spada surgelato commercializzato da Acquario. Le tracce di mercurio sono state rilevate dopo gli ultimi controlli, ma alcuni lotti erano già partiti. ritirato il Pesce da tutti i supermercati e negozi di Italia, chi dovesse avere in casa il Pesce spada di Acquariocon il numero lotto 2007297598 è invitato a ... Leggi su chenews (Di venerdì 16 ottobre 2020)undial cui interno sono state trovate tracce di. Ecco il numero incriminato. supermercato, foto webRichiamo del Ministero della Salute per undinel quale sono state trovate tracce di, molto dannoso per la salute. Si tratta dispada surgelato commercializzato da Acquario. Le tracce disono state rilevate dopo gli ultimi controlli, ma alcuni lotti erano già partiti.ilda tutti i supermercati e negozi di, chi dovesse avere in casa ilspada di Acquariocon il numero2007297598 è invitato a ...

