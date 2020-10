Parma, tutti negativi i tamponi al gruppo squadra. In quattro restano in quarantena (Di venerdì 16 ottobre 2020) «Il Parma Calcio 1913 comunica che è stato eseguito un nuovo ciclo di tamponi ai componenti del gruppo squadra (fatto salvo per i quattro calciatori che proseguono la loro quarantena): tutti hanno dato esito negativo». Così il club emiliano sul proprio profilo Twitter. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 ottobre 2020) «IlCalcio 1913 comunica che è stato eseguito un nuovo ciclo diai componenti del(fatto salvo per icalciatori che proseguono la loro):hanno dato esito negativo». Così il club emiliano sul proprio profilo Twitter. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

1913parmacalcio : Il Parma Calcio 1913 comunica che è stato eseguito un nuovo ciclo di tamponi ai componenti del gruppo squadra (fatt… - anyctaminotti : RT @1913parmacalcio: Il Parma Calcio 1913 comunica che è stato eseguito un nuovo ciclo di tamponi ai componenti del gruppo squadra (fatto s… - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Parma, nuovo ciclo di tamponi: esito negativo per tutti - AleshV : RT @DiMarzio: #Parma, nuovo ciclo di tamponi: esito negativo per tutti - HaugeFan : RT @DiMarzio: #Parma, nuovo ciclo di tamponi: esito negativo per tutti -

Ultime Notizie dalla rete : Parma tutti Parma, tutti negativi gli ultimi tamponi Corriere dello Sport.it Parma, 15:16



Canottieri Ongina prove di rodaggio a Parma

Prove di rodaggio per la Canottieri Ongina, che martedì scorso ha sostenuto un allenamento congiunto a porte chiuse al PalaRaschi di Parma contro i padroni di casa targati Wimore Volley Energy, prossi ...

"Il Parma Calcio 1913 comunica che è stato eseguito un nuovo ciclo di tamponi ai componenti del gruppo squadra (fatto salvo per ...Prove di rodaggio per la Canottieri Ongina, che martedì scorso ha sostenuto un allenamento congiunto a porte chiuse al PalaRaschi di Parma contro i padroni di casa targati Wimore Volley Energy, prossi ...