Nuovo record di contagi. Diecimila in 24 ore e con meno tamponi. Le vittime sono 55, in calo rispetto a ieri. In Lombardia il 25 per cento dei casi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nuovo record di contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino giornaliero del ministero della Salute i nuovi casi sono 10.010 (+1.206 rispetto a ieri) con 150mila tamponi (-12mila). rispetto a ieri si registra, tuttavia, un calo dei decessi: 55 (-28 rispetto a giovedì). La Regione con il maggior numero di casi è la Lombardia con 2.419, seguita dalla Campania con 1.261 e dal Piemonte con 821. Il numero degli attualmente contagiati sale a 107.312 di cui 6.178 ricoverati con sintomi (+382) e 638 in terapia intensiva (+52). sono in isolamento domiciliare 100.496 pazienti mentre ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 ottobre 2020)dida Coronavirus nelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino giornaliero del ministero della Salute i nuovi10.010 (+1.206) con 150mila(-12mila).si registra, tuttavia, undei decessi: 55 (-28a giovedì). La Regione con il maggior numero diè lacon 2.419, seguita dalla Campania con 1.261 e dal Piemonte con 821. Il numero degli attualmenteati sale a 107.312 di cui 6.178 ricoverati con sintomi (+382) e 638 in terapia intensiva (+52).in isolamento domiciliare 100.496 pazienti mentre ...

