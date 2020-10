‘Ndrangheta, arrestato a Barcellona Vittorio Raso dopo una latitanza di due anni. Liberato per un cavillo, fa perdere di nuovo le sue tracce (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ricercato per quasi due anni, arrestato a Barcellona e poi scarcerato dopo pochissimi giorni, prima che l’Italia potesse ottenere la sua estradizione. Vittorio Raso, 41 anni, condannato in primo grado a 20 anni per associazione mafiosa e traffico di droga, ritenuto dalla Direzione distrettuale antimafia di Torino uno degli uomini del gruppo di ‘ndrangheta guidato dai boss Adolfo e Aldo Cosimo Crea, è riuscito a sfuggire ancora alla giustizia. Secondo quanto riporta La Stampa di Torino, un giudice di Barcellona che avrebbe dovuto convalidare l’arresto lo ha Liberato per un cavillo. Uscito di cella, Raso ha fatto perdere ancora una volta le sue ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ricercato per quasi duee poi scarceratopochissimi giorni, prima che l’Italia potesse ottenere la sua estradizione., 41, condannato in primo grado a 20per associazione mafiosa e traffico di droga, ritenuto dalla Direzione distrettuale antimafia di Torino uno degli uomini del gruppo di ‘ndrangheta guidato dai boss Adolfo e Aldo Cosimo Crea, è riuscito a sfuggire ancora alla giustizia. Secondo quanto riporta La Stampa di Torino, un giudice diche avrebbe dovuto convalidare l’arresto lo haper un. Uscito di cella,ha fattoancora una volta le sue ...

