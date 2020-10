Milano | Salvini | ' Morgan sindaco? Mi piace la sua musica'

Leggi su iltempo

(Di venerdì 16 ottobre 2020), 16 ott. (Adnkronos) -si candida per fare ildie Matteosi mostra perplesso a chi gli chiede un commento a margine della sua visita alla Fiera di Ucimu, a Rho. "Difficile da commentare.lmente mimolto, non entro nel merito di altre vicende. Fare ildiè complicato, è unica al mondo e purtroppo l'amministrazione anche per il virus si è seduta, si è fermata, si è stancata.devi amarla e devi conoscerla", sottolinea. "Per carità, una chiacchierata la faccio volentieri, probabilmente avremo altre scelte e coinvolgeremo altre professionalità, ma potrebbe essere d'aiuto". Quanto alle ipotesi di Berlusconi ...