Lutto improvviso per Ornella Muti e Naike Rivelli: “Cuore spezzato” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ornella Muti e Naike Rivelli hanno subito nella notte un gravissimo Lutto. La notizia è stata comunicata dalle dirette interessate sui rispettivi profili instagram L'articolo Lutto improvviso per Ornella Muti e Naike Rivelli: “Cuore spezzato” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 16 ottobre 2020)hanno subito nella notte un gravissimo. La notizia è stata comunicata dalle dirette interessate sui rispettivi profili instagram L'articoloper: “Cuore spezzato” proviene da www.meteoweek.com.

reybenss : Mi sento offesa e tradita perché quest'anno - mi hanno regalato il macbook nuovo per la laurea (perché quello vec… - FilippoMammi : Un lutto improvviso ha colpito la #Calabria e la #Politica nazionale: a 51 anni è scomparsa la governatrice… - usebastiano : Un triste ed improvviso lutto che lascia come sempre sgomenti. Poche sere fa la si vedeva al TG ballare durante un… - FrancoBlog49 : RT @MarcelloVitale3: sfuggo il convenzionale stupido, il sasso in piccionaia giunto nel fondo, un gorgoglio improvviso simile a un rutto. S… - MarcelloVitale3 : sfuggo il convenzionale stupido, il sasso in piccionaia giunto nel fondo, un gorgoglio improvviso simile a un rutto… -