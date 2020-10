LIVE – Sampdoria-Lazio, Inzaghi in conferenza stampa (DIRETTA) (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tutto pronto per la conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Sampdoria-Lazio, match della quarta giornata di Serie A 2020/2021. Alla vigilia del match e prima di partire per Genova, il tecnico biancoceleste parlerà ai microfoni dei giornalisti alle 15:30 di venerdì 16 ottobre. Quali saranno le sue dichiarazioni? Scopriamolo insieme con una DIRETTA testuale a partire dall’inizio della conferenza. AGGIORNA LA DIRETTA Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tutto pronto per ladi Simonealla vigilia di, match della quarta giornata di Serie A 2020/2021. Alla vigilia del match e prima di partire per Genova, il tecnico biancoceleste parlerà ai microfoni dei giornalisti alle 15:30 di venerdì 16 ottobre. Quali saranno le sue dichiarazioni? Scopriamolo insieme con unatestuale a partire dall’inizio della. AGGIORNA LA

Calciodiretta24 : Sampdoria – Lazio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - Fantacalciok : Sampdoria – Lazio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - LazionewsEu : #SampdoriaLazio, le probabili formazioni: D. Anderson e Fares sugli esterni, Muriqi verso il debutto #sslazio… - ilfestivalsport : RT @grupposandonato: Tra poco, la seconda live in Academy Salute @ilfestivalsport. La diretta si svolgerà insieme al prof. @preglias, di Is… -