Joaquin Phoenix sarà ancora imperatore | Ridley Scott lo vuole trasformare in Napoleone

(Di venerdì 16 ottobre 2020)saràin un film di. La notizia pubblicata da Variety è trapelata dopo cheha confermato che con la sua casa di produzione inizierà a marzo 2021 le riprese di Gucci, il dramma che vedrà protagonista Lady Gaga e Robert De Niro. Le riprese di Kitbag, questo il titolo provvisorio del film, inizieranno quindi subito dopo.che aveva già lavorato connel celebre Il Gladiatore, interpretando l’Commodo oramai 20 anni fa (interpretazione che già allora gli valse una strameritata nomination), fresco dell’Oscar per il suo Joker, da quelli che sono i rumors hollywoodiani sembra avere in post produzione soltanto C’mon ...

SkyTG24 : Ridley Scott, Joaquin Phoenix sarà Napoleone nel suo nuovo film - katepenniman : Ho scritto un articolo su Joaquin Phoenix. Se avete un attimo di tempo dategli un’occhiata e fatemi sapere cosa ne… - giusy6156 : RT @Anna94198447: 'Ci sentiamo in diritto di inseminare artificialmente una mucca e quando partorisce, insensibili alle sue grida di angosc… - 0102Carlotta : @va_lentina96 Io sto aspettando che sia disponibile quello di Joker di Joaquin Phoenix ?????? - lagigetti : RT @Anna94198447: 'Ci sentiamo in diritto di inseminare artificialmente una mucca e quando partorisce, insensibili alle sue grida di angosc… -

Ultime Notizie dalla rete : Joaquin Phoenix

Corriere della Sera

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...Joaquin Phoenix sarà Napoleone Bonaparte nel nuovo film di Ridley Scott dopo l'Oscar per Joker e la nascita del figlio River, avuto da Rooney Mara.