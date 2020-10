Inter-Kaio Jorge | tutto fermo | le intenzioni del club nerazzurro sul gioiello del Santos

(Di venerdì 16 ottobre 2020)è stato proposto all'che non ha approfondito in estate, costi eccessivi per un'operazione superiore ai 20 milioni di euro

Light1908 : RT @cmdotcom: #Inter: la verità sul colpo #KaioJorge - internewsit : L'Inter ha fatto un tentativo per Kaio Jorge? Ecco come stanno le cose - - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Inter: la verità sul colpo #KaioJorge - cmdotcom : #Inter: la verità sul colpo #KaioJorge -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Kaio

Calciomercato.com

Appena qualche mese fa dal Brasile erano sicuri e lanciavano la notizia su una strada spianata per l'Inter nella trattativa con il Santos per il gioiellino Kaio Jorge. Come filtrava dal Sudamerica, si ...Il derby della Madonnina sarà la seconda sfida della quarta giornata di Serie A, in contemporanea con Sampdoria-Lazio. Antonio Conte ha la panchina ... Ante Rebic non riuscirà a far parte neanche ...