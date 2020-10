In Svizzera superati i 3.000 contagi giornalieri (Di venerdì 16 ottobre 2020) Superata la soglia dei tremila contagi giornalieri in Svizzera, secondo l'ultimo bollettino dell'Ufficio federale della sanità pubblica. I casi nella Confederazione Elvetica e in Liechtenstein sono 74. Leggi su globalist (Di venerdì 16 ottobre 2020) Superata la soglia dei tremilain, secondo l'ultimo bollettino dell'Ufficio federale della sanità pubblica. I casi nella Confederazione Elvetica e in Liechtenstein sono 74.

L'incidenza ha raggiunto 867,1 casi ogni 100.000 abitanti. Il trend in crescita appare evidente anche dal rapporto dell'Ufsp relativo alla settimana scorsa.

