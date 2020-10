Didattica a distanza al 100%, Azzolina ribadisce: “Non aiuta ragazzi” (Di venerdì 16 ottobre 2020) (Teleborsa) – Dopo la crescita boom dei contagi nel nostro Paese che ieri hanno sfondato abbondantemente quota 8mila, il Governo starebbe ragionando su una nuova stretta per scongiurare l’ipotesi di un nuovo lockdown generalizzato che nessuno, al momento, vuole prendere in considerazione. Siamo ad un bivio: intervenire ora sperando di piegare la curva visto che secondo gli esperti il margine di manovra per evitare che la situazioni peggiori, come in Francia, è già ridotto. Coprifuoco alle 22 e ritorno della Didattica a distanza per le scuole superiori: misure delle quali, stando alle indiscrezioni, si discuterà nel Consiglio dei Ministri in programma domani che potrebbero dunque portare ad un nuovo provvedimento già nelle prossime ore. Cresce intanto il pressing di alcune Regioni nei confronti della Ministra ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 ottobre 2020) (Teleborsa) – Dopo la crescita boom dei contagi nel nostro Paese che ieri hanno sfondato abbondantemente quota 8mila, il Governo starebbe ragionando su una nuova stretta per scongiurare l’ipotesi di un nuovo lockdown generalizzato che nessuno, al momento, vuole prendere in considerazione. Siamo ad un bivio: intervenire ora sperando di piegare la curva visto che secondo gli esperti il margine di manovra per evitare che la situazioni peggiori, come in Francia, è già ridotto. Coprifuoco alle 22 e ritorno dellaper le scuole superiori: misure delle quali, stando alle indiscrezioni, si discuterà nel Consiglio dei Ministri in programma domani che potrebbero dunque portare ad un nuovo provvedimento già nelle prossime ore. Cresce intanto il pressing di alcune Regioni nei confronti della Ministra ...

