Cts al governo: stretta in vista del week end e didattica a distanza. Lockdown mascherato? (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il Comitato tecnico scientifico preme sul governo: vuole una stretta delle misure anticontagio in vista del weekend. Si parla di nuova fase, tale da superare attuale Dpcm. Tra le ipotesi il coprifuoco e didattica a distanza

