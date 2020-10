Crotone-Juventus, i 21 convocati da Stroppa per il match dello Scida (Di venerdì 16 ottobre 2020) La lista dei giocatori convocati da Giovanni Stroppa per Crotone-Juventus, match valido per la quarta giornata di Serie A 2020/2021. Il tecnico ha convocato 21 giocatori per l’anticipo casalingo di domani sera. Negli squali ancora lavoro a parte in settimana per Riviere e Benali, che non saranno a disposizione. Out anche Djidji, Dragus e Zanellato. Di seguito la lista dei convocati: 1 Cordaz, 3 Cuomo, 5 Golemic, 6 Magallan, 8 Cigarini, 13 Luperto, 14 Crociata, 16 Festa, 17 Molina, 20 Rojas, 22 Crespi, 25 Simy, 28 Siligardi, 30 Messias, 32 Pedro Pereira, 33 Rispoli, 34 Marrone, 44 Petriccione, 69 Reca, 77 Vulic, 95 Eduardo. Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020) La lista dei giocatorida Giovannipervalido per la quarta giornata di Serie A 2020/2021. Il tecnico ha convocato 21 giocatori per l’anticipo casalingo di domani sera. Negli squali ancora lavoro a parte in settimana per Riviere e Benali, che non saranno a disposizione. Out anche Djidji, Dragus e Zanellato. Di seguito la lista dei: 1 Cordaz, 3 Cuomo, 5 Golemic, 6 Magallan, 8 Cigarini, 13 Luperto, 14 Crociata, 16 Festa, 17 Molina, 20 Rojas, 22 Crespi, 25 Simy, 28 Siligardi, 30 Messias, 32 Pedro Pereira, 33 Rispoli, 34 Marrone, 44 Petriccione, 69 Reca, 77 Vulic, 95 Eduardo.

