Covid, scontro sulle terapie intensive. Arcuri: “Regioni non hanno attivato 1.600 posti” (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Prima del Covid le terapie intensive erano 5.179 e ora ne risultano attive 6.628 ma, in base ai dispositivi forniti, dovevamo averne altre 1.600 che sono già nelle disponibilità delle singole regioni ma non sono ancora attive. Chiederei alle regioni di attivarle". A dirlo è il commissario per l'Emergenza Domenico Arcuri che, al termine della Conferenza Stato-Regioni, fa il punto sull’aumento di contagi da coronavirus in Italia e sulla situazione delle terapie intensive (Covid: AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Anche il ministro per le Autonomie, Francesco Boccia, si rivolge alle regioni: “In questi mesi sono stati distribuiti ventilatori polmonari ovunque, così come confermato da Arcuri: il ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Prima delleerano 5.179 e ora ne risultano attive 6.628 ma, in base ai dispositivi forniti, dovevamo averne altre 1.600 che sono già nelle disponibilità delle singole regioni ma non sono ancora attive. Chiederei alle regioni di attivarle". A dirlo è il commissario per l'Emergenza Domenicoche, al termine della Conferenza Stato-Regioni, fa il punto sull’aumento di contagi da coronavirus in Italia e sulla situazione delle: AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Anche il ministro per le Autonomie, Francesco Boccia, si rivolge alle regioni: “In questi mesi sono stati distribuiti ventilatori polmonari ovunque, così come confermato da: il ...

