Coronavirus, laboratorio d'analisi sbaglia test: sequestrato (Di venerdì 16 ottobre 2020) L'assurda storia viene dalla Sicilia, dove purtroppo ignari clienti di un laboratorio d'analisi sono stati in realtà truffati, per come venivano eseguiti i test. Ignari clienti andavano a fare il tampone per riscontrare o meno la positività al Covid19, ma il laboratorio che praticava l'esame, oltre a far pagare quasi il doppio per la pratica, in realtà di fatto truffava il cliente, fornendo un esito non veritiero. Quindi in teoria, numerosi positivi potrebbero essere stati certificati come negativi. Cosi come allo stesso modo chi era risultato negativo poteva in realtà essere di fatto positivo. I carabinieri del Nas di Palermo sono intervenuti ed hanno provveduto al sequestro del laboratorio. La struttura, di fatto ...

