Billie Eilish (di nuovo) vittima di body shaming: la rivolta dei fan (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un’ondata di body shaming ha travolto Billie Eilish. La giovanissima cantante californiana, 19 anni da compiere a dicembre, è stata violentemente attaccata sui social network dopo la pubblicazione di un servizio fotografico del Daily Mail che la immortala in strada, con una canotta estiva e un paio di shorts. «Quella pancetta è davvero orribile», scrive un utente, «ha messo su peso», ribadisce un altro. Leggi su vanityfair (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un’ondata di body shaming ha travolto Billie Eilish. La giovanissima cantante californiana, 19 anni da compiere a dicembre, è stata violentemente attaccata sui social network dopo la pubblicazione di un servizio fotografico del Daily Mail che la immortala in strada, con una canotta estiva e un paio di shorts. «Quella pancetta è davvero orribile», scrive un utente, «ha messo su peso», ribadisce un altro.

CEHIOB0H : RT @ChiaraSuriani: Sulla questione foto di Billie Eilish, ciò che emerge prepotentemente è la percezione di diritto inalienabile di poter c… - sometulipan : RT @heyangeltoms: BILLIE ??EILISH?? È ??BELLISSIMA?? E ??VOI ??NON?? VE?? LA MERITATE ??PROPRIO?? - tepuzzaerculoo : RT @heyangeltoms: BILLIE ??EILISH?? È ??BELLISSIMA?? E ??VOI ??NON?? VE?? LA MERITATE ??PROPRIO?? - Massimo12451 : @julia9587 @stoppiellom @flvjjj Che poi la stessa billie eilish aveva fatto bodyshaming sui peni piccoli... - stvleskrow : RT @heyangeltoms: BILLIE ??EILISH?? È ??BELLISSIMA?? E ??VOI ??NON?? VE?? LA MERITATE ??PROPRIO?? -