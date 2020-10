Ballando con le Stelle: nuovo infortunio per Elisa Isoardi (Di venerdì 16 ottobre 2020) nuovo infortunio per Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle. Dopo i problemi alla costola la conduttrice soffre di un problema al tendine d’Achille. Un problema che potrebbe compromettere la sua prova con Raimondo Todaro… E’ la coppia più amata, più chiacchierata ma anche quella più sfortunata. Almeno negli infortuni. L’intervento all’appendicite a Raimondo Todaro, nel mezzo prima una costala e oraArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 16 ottobre 2020)percon le. Dopo i problemi alla costola la conduttrice soffre di un problema al tendine d’Achille. Un problema che potrebbe compromettere la sua prova con Raimondo Todaro… E’ la coppia più amata, più chiacchierata ma anche quella più sfortunata. Almeno negli infortuni. L’intervento all’appendicite a Raimondo Todaro, nel mezzo prima una costala e oraArticolo completo: dal blog SoloDonna

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @CdGherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere #RosalindaCelentano e #TinnaHoffmann vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @ElisaIsoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - MaryWinner6 : RT @Fabopolis: @stanzaselvaggia Perchè al contrario tuo (e mio) hanno studiato , combattono in prima linea e sono primari e professori e no… - Chiara58104528 : RT @PediatriaOggi: La bambina che incanta tutti ballando #Jerusalema in ospedale. 'La nostra piccola, meravigliosa Raffaella, ha intrattenu… -