Atp Sardegna 2020, Musetti da record: sarà il primo 2002 a giocare una semifinale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Lorenzo Musetti da record. Con la vittoria ai quarti di finale del torneo Atp di Sardegna 2020, il tennista azzurro si è conquistato il pass per la semifinale e sarà il primo 2002 nella storia a riuscirci in un torneo del circuito maggiore. L'Illusionista di Carrara era da record già approdando ai quarti, ma adesso ha spostato l'asticella ancora più in là. Tra il tennista toscano e il sogno della finale di mezzo ci sarà Djere.

