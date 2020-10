Verona, neonato abbandonato trovato in strada: sta bene (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un neonato è stato trovato abbandonato all'angolo di una strada a Verona poco dopo la mezzanotte. È successo nel quartiere di Golosine. Come hanno riferito gli operatori sanitari del 118, il piccolo - di circa un mese - è stato trasportato in ambulanza all'ospedale della Donna e del Bambino della città veneta. Ora è ricoverato in terapia intensiva, ma è in buone condizioni di salute. trovato da due poliziotti Il bambino è stato trovato da due agenti delle volanti della Questura, in pattuglia nella zona, che hanno allertato i sanitari del Suem 118. Sono state avviate anche le indagini per cercare di risalire all'identità della madre o di chi ha abbandonato il ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 15 ottobre 2020) Unè statoall'angolo di unapoco dopo la mezzanotte. È successo nel quartiere di Golosine. Come hanno riferito gli operatori sanitari del 118, il piccolo - di circa un mese - è stato trasportato in ambulanza all'ospedale della Donna e del Bambino della città veneta. Ora è ricoverato in terapia intensiva, ma è in buone condizioni di salute.da due poliziotti Il bambino è statoda due agenti delle volanti della Questura, in pattuglia nella zona, che hanno allertato i sanitari del Suem 118. Sono state avviate anche le indagini per cercare di risalire all'identità della madre o di chi hail ...

