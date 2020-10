Varese, preso aggressore seriale di donne: minore in comunità (Di giovedì 15 ottobre 2020) Varese, 15 ottobre 2020 - A Varese la polizia ha eseguito una misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti di un minorenne, accusato di essere l'autore di numerose aggressioni sessuali ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 15 ottobre 2020), 15 ottobre 2020 - Ala polizia ha eseguito una misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti di unnne, accusato di essere l'autore di numerose aggressioni sessuali ...

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Varese, preso aggressore seriale di donne: minore in comunità - Delorenzoanna1 : RT @Andrrr8: 'minorenne di origini straniere' . #noiussoli #noiusculturae Preso aggressore seriale donne a Varese, minore in comunità - Lo… - Louis10147346 : RT @Andrrr8: 'minorenne di origini straniere' . #noiussoli #noiusculturae Preso aggressore seriale donne a Varese, minore in comunità - Lo… - Andrrr8 : 'minorenne di origini straniere' . #noiussoli #noiusculturae Preso aggressore seriale donne a Varese, minore in co… - CorriereQ : Preso aggressore seriale donne a Varese, minore in comunità -