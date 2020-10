The Good Doctor: le anticipazioni della quarta stagione. La scena tra Shaun e Lea piace ai fan (Di giovedì 15 ottobre 2020) The Good Doctor è uno dei medical drama più seguiti degli ultimi tempi. Mandato in onda su Rai 2 in Italia, racconta le vicende del Dottor Shaun Murphy, giovane quanto geniale medico del St.Bonaventure Hospital, affetto da una sindrome dello spettro autistico. La prima stagione del medical drama è stato un vero successo anche in Italia, dove è diventato un appuntamento fisso per migliaia di telespettatori che ne hanno apprezzato l’originalità della sceneggiatura ed anche l’interpretazione del giovane attore. Il successo della serie si deve infatti soprattutto alla bravura ed alla capacità interpretativa di Freddie Highmore, che ha interpretato brillantemente un ruolo complesso ed estremamente particolare come quello del Dr. ... Leggi su virali.video (Di giovedì 15 ottobre 2020) Theè uno dei medical drama più seguiti degli ultimi tempi. Mandato in onda su Rai 2 in Italia, racconta le vicende del DottorMurphy, giovane quanto geniale medico del St.Bonaventure Hospital, affetto da una sindrome dello spettro autistico. La primadel medical drama è stato un vero successo anche in Italia, dove è diventato un appuntamento fisso per migliaia di telespettatori che ne hanno apprezzato l’originalitàsceneggiatura ed anche l’interpretazione del giovane attore. Il successoserie si deve infatti soprattutto alla bravura ed alla capacità interpretativa di Freddie Highmore, che ha interpretato brillantemente un ruolo complesso ed estremamente particolare come quello del Dr. ...

petergomezblog : #Padoan presidente Unicredit, The Good Lobby: “Serve legge che imponga ai parlamentari di attendere 1-3 anni per pa… - CorneliaHale94 : #serietv @Raidue #palinsesti #ascoltitv da gennaio VENERDI' The Good Doctor S4 da gennaio VENERDI' The Resident S2… - Me36369 : RT @AnnaxLGxTS: L'unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere perché vivere è cominciare,sempre ad ogni istante...The only joy in the… - NegramanteKekka : Sto finendo di sistemare i prodotti per l'anteprima di natale, sono piena e non faccio altro che pensare...mi manca… - shelbyscaps : ho finito the good place?? cuore spezzato in tanti pezzettini -

Ultime Notizie dalla rete : The Good The Good Lord Bird, la recensione del secondo episodio della serie tv Sky Tg24 Autogrill offre ai suoi clienti il sistema di pagamento Satispay

I clienti Autogrill possono pagare con Satispay: basta selezionare il punto vendita dalla lista nell’app oppure inquadrare il QR Code ...

Ekata Introduces Account Opening API

Ekata, a global leader in digital identity verification, introduces the Account Opening API, designed to take action on high-risk accounts to mitigate losses from synthetic identity fraud. The Account ...

I clienti Autogrill possono pagare con Satispay: basta selezionare il punto vendita dalla lista nell’app oppure inquadrare il QR Code ...Ekata, a global leader in digital identity verification, introduces the Account Opening API, designed to take action on high-risk accounts to mitigate losses from synthetic identity fraud. The Account ...