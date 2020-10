Sistema Impresa-Fai Tp | 40mila tra bus e veicoli privati pronti a supportare

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Rimini, 15 ott. (Labitalia) - "Facciamo nostre le preoccupazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, espresse sugli assembramenti che si verificano ogni giorno nel trasporto pubblico e proponiamo una soluzione: l'impiego deifermi tra Ncc e bus turistici a supporto del Tpl". Così Alfonso Riva, presidente di Fai Trasporto Persone, associazione leader nel comparto del trasporto privato non di linea, che ha partecipato con un proprio stand al Ttg Travel Experience in corso a Rimini, manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale e per la commercializzazione dell'offerta turistica. "Ci auguriamo - auspica Riva - maggiore ascolto degli addetti ai lavori per una soluzione risolutiva per tutti gli attori coinvolti. La nostra proposta darebbe ossigeno a un comparto sull'orlo del fallimento e al ...