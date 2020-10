Serie C, costi aumentati di 4.500 euro a settimana: così il protocollo e gli stadi chiusi stanno pesando sui conti dei club (Di giovedì 15 ottobre 2020) "Le difficoltà della Serie C hanno radici lontane. Dopo il Trapani, anche il Livorno potrebbe rinunciare".Apre così l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i riflettori sui bilanci delle squadre di Lega Pro e sui danni causati dal Coronavirus. Il protocollo redatto da Figc e Cts per evitare la diffusione del Covid-19 "hanno colpito in maniera drastica la categoria". Per questo motivo, alla luce dell'azzeramento degli incassi al botteghino e del crollo delle sponsorizzazioni, le società hanno deciso di rivedere gli investimenti. "Anche perché, oltre al crollo delle entrate, alla voce uscite si è aggiunta quella per le spese necessarie al rispetto del protocollo".Per i tamponi e i test sierologici, infatti, ci vogliono in media quasi 2.800 euro a ... Leggi su mediagol (Di giovedì 15 ottobre 2020) "Le difficoltà dellaC hanno radici lontane. Dopo il Trapani, anche il Livorno potrebbe rinunciare".Apre così l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i riflettori sui bilanci delle squadre di Lega Pro e sui danni causati dal Coronavirus. Ilredatto da Figc e Cts per evitare la diffusione del Covid-19 "hanno colpito in maniera drastica la categoria". Per questo motivo, alla luce dell'azzeramento degli incassi al botteghino e del crollo delle sponsorizzazioni, le società hanno deciso di rivedere gli investimenti. "Anche perché, oltre al crollo delle entrate, alla voce uscite si è aggiunta quella per le spese necessarie al rispetto del".Per i tamponi e i test sierologici, infatti, ci vogliono in media quasi 2.800a ...

