Serie A, coronavirus: la lista completa dei 31 giocatori positivi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sono 31 i giocatori di Serie A attualmente positivi al coronavirus. Gli ultimi quattro in ordine cronologico appartengono al Parma. Con le quattro positività riscontrate ieri nel tardo pomeriggio da parte del Parma sono saliti a 31 i casi di positività fra i giocatori della Serie A. Ecco la lista completa pubblicata da Gazzetta dello Sport: Atalanta Marco Carnesecchi Genoa Petar Brlek Domenico Criscito Mattia Destro Lukas Lerager Darian Males Luca Pellegrini Marko Pjaca Miha Zajc Davide Zappacosta Francesco Cassata Hellas Verona Antonin Barak Koray Gunter Inter Alessandro Bastoni Milan Skriniar Roberto Gagliardin Radja Nainggolan Ionut Radu Ashley Young Juventus Cristiano Ronaldo Weston ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sono 31 idiA attualmenteal. Gli ultimi quattro in ordine cronologico appartengono al Parma. Con le quattrotà riscontrate ieri nel tardo pomeriggio da parte del Parma sono saliti a 31 i casi dità fra idellaA. Ecco lapubblicata da Gazzetta dello Sport: Atalanta Marco Carnesecchi Genoa Petar Brlek Domenico Criscito Mattia Destro Lukas Lerager Darian Males Luca Pellegrini Marko Pjaca Miha Zajc Davide Zappacosta Francesco Cassata Hellas Verona Antonin Barak Koray Gunter Inter Alessandro Bastoni Milan Skriniar Roberto Gagliardin Radja Nainggolan Ionut Radu Ashley Young Juventus Cristiano Ronaldo Weston ...

tuttosport : ?? Cristiano #Ronaldo è positivo al #Coronavirus - SkySport : Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus: 'È senza sintomi e in isolamento' - Gazzetta_it : #Ferrero: “Bolla per Serie A? Non esiste. Apriamo stadi al 30%. Di coronavirus non si muore” - generacomplotti : #fakeNews Meluzzi ha detto alla radio che il #SARSCoV2 è un complotto di alcuni #virologi per limitare le libertà i… - sportli26181512 : Serie A: tutti i casi di positività al Covid-19 squadra per squadra: L'emergenza coronavirus sta colpendo, purtropp… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie coronavirus Serie A, tutti i casi di positività al coronavirus squadra per squadra La Gazzetta dello Sport Emergenza Covid, Nursind: “Asl e Moscati ancora impreparati”

I posti letto Covid-19 previsti dalla Regione Campania e da attivare nei nostri ... Al Moscati di Avellino, invece, la Direzione Medica di Presidio ha emesso in queste ultime settimane una serie di ...

Trofeo SVA Dakar Land Rover Regata Nazionale J24: nel week end l’appuntamento è a Cervia

Domenica, invece, il segnale di avviso della prima prova verrà comunicato dal CdR entro le ore 19 di sabato e, qualora sia stata disputata almeno una prova valida della serie, nessun segnale ... per ...

I posti letto Covid-19 previsti dalla Regione Campania e da attivare nei nostri ... Al Moscati di Avellino, invece, la Direzione Medica di Presidio ha emesso in queste ultime settimane una serie di ...Domenica, invece, il segnale di avviso della prima prova verrà comunicato dal CdR entro le ore 19 di sabato e, qualora sia stata disputata almeno una prova valida della serie, nessun segnale ... per ...