Roma, sospiro di sollievo per Fonseca: nessun positivo tra i giocatori rientrati dalle nazionali (Di giovedì 15 ottobre 2020) Buone notizie per la Roma, che dopo la positività al Covid-19 di Amadou Diawara non deve fare i conti con altri contagiati. I sette giallorossi impegnati con le rispettive nazionali rientrati a Trigoria sono infatti tutti risultati negativi al tampone. Si tratta di Mancini, Spinazzola, Cristante, Pellegrini, Kumbulla, Mkhitaryan e Dezko, i quali hanno ripreso ad allenarsi. Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) Buone notizie per la, che dopo la positività al Covid-19 di Amadou Diawara non deve fare i conti con altri contagiati. I sette giallorossi impegnati con le rispettivea Trigoria sono infatti tutti risultati negativi al tampone. Si tratta di Mancini, Spinazzola, Cristante, Pellegrini, Kumbulla, Mkhitaryan e Dezko, i quali hanno ripreso ad allenarsi.

ROMA - La Roma tira un sospiro di sollievo. Sono infatti tutti negativi i tamponi ai quali sono stati sottoposti i giocatori rientrati oggi nella Capitale dopo gli impegni con le rispettive nazionali.

ROMA - La Roma tira un sospiro di sollievo. Sono infatti tutti negativi i tamponi ai quali sono stati sottoposti i giocatori rientrati oggi nella Capitale dopo gli impegni con le rispettive nazionali.