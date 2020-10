Real Madrid, Courtois: «Mi piacerebbe chiudere qui la carriera, Zidane crede in me» (Di giovedì 15 ottobre 2020) Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, ha parlato a Cadena Ser del suo futuro. Queste le parole del portiere Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, ha parlato a Cadena Ser del suo futuro. Queste le parole del portiere. Zidane – «Ho sempre sentito la sua fiducia nei miei confronti. Se quando passi un momento difficile il tuo allenatore non è con te, diventa difficile. È un grande mister e si vede dai risultati». FUTURO – «Sarebbe bello poter giocare qui per il resto della mia carriera. Vedremo, è ancora presto, ma vorrei restare qui per molti anni». HAZARD – «Eden vuole dimostrare tutto il suo valore, lo vedo bene e spero possa farlo presto. Ha avuto tanta sfortuna con gli ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Thibaut, portiere del, ha parlato a Cadena Ser del suo futuro. Queste le parole del portiere Thibaut, portiere del, ha parlato a Cadena Ser del suo futuro. Queste le parole del portiere.– «Ho sempre sentito la sua fiducia nei miei confronti. Se quando passi un momento difficile il tuo allenatore non è con te, diventa difficile. È un grande mister e si vede dai risultati». FUTURO – «Sarebbe bello poter giocare qui per il resto della mia. Vedremo, è ancora presto, ma vorrei restare qui per molti anni». HAZARD – «Eden vuole dimostrare tutto il suo valore, lo vedo bene e spero possa farlo presto. Ha avuto tanta sfortuna con gli ...

