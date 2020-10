Ravioli di salmone e ricotta al basilico

Leggi su chedonna

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Se la pasta ripiena è la vostra passione, i diventeranno in poco tempo la vostra arma vincente Idisono un primo piatto delicato e intrigante, ideale per un pranzo in famiglia ma anche per occasioni più importanti. La sfoglia di pasta all’uovo è … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it