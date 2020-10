Montemarano, una “500” in vendita a prezzo conveniente: 25enne denunciato per truffa (Di giovedì 15 ottobre 2020) Cronaca di Avellino: i Carabinieri di Montemarano hanno denunciato per truffa un 25enne che aveva tentato di vendere una inesistente Fiat 500 a prezzo conveniente. I Carabinieri della Stazione di Montemarano hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria un 25enne ritenuto responsabile del reato di truffa. L’indagine prende spunto dalla denuncia sporta … Leggi su 2anews (Di giovedì 15 ottobre 2020) Cronaca di Avellino: i Carabinieri dihannoperunche aveva tentato di vendere una inesistente Fiat 500 a. I Carabinieri della Stazione dihanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria unritenuto responsabile del reato di. L’indagine prende spunto dalla denuncia sporta …

Venivano così fornite dettagliate spiegazioni e foto che conquistavano la fiducia dell'acquirente il quale non esitava ad effettuare il pagamento mediante bonifico bancario. Ma, ricevuti i 4.000 euro ...

