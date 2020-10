Monte Paschi: Viola e Profumo condannati a 6 anni di reclusione (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il tribunale di Milano li ha ritenuti responsabili dei capi di imputazione B e C, e cioè per false comunicazioni sociali relative alla semestrale del 2015 e per aggiotaggio Leggi su firenzepost (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il tribunale di Milano li ha ritenuti responsabili dei capi di imputazione B e C, e cioè per false comunicazioni sociali relative alla semestrale del 2015 e per aggiotaggio

borghi_claudio : Nel giorno della condanna per #Profumo e #Viola forse vale la pena di ripercorrere la storia di un buco da 50 milia… - ilpost : Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, ex presidente ed ex amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, sono… - fattoquotidiano : PROFUMO E VIOLA CONDANNATI Sono stati condannati a sei anni di reclusione l'ex presidente ed ex ad di Monte dei Pas… - gabelmanu : RT @MarceVann: 'L'ex presidente del Monte di Paschi e attuale amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, e' stato condannato… - mastarnarex1 : RT @borghi_claudio: Nel giorno della condanna per #Profumo e #Viola forse vale la pena di ripercorrere la storia di un buco da 50 miliardi… -